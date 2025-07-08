В России заговорили об угрозе войны с НАТО и ЕС
Грушко: НАТО и ЕС продолжают готовиться к военному столкновению с Россией
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Москва должна продолжать укреплять свою безопасность и обороноспособность в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что России следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.
«Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — сказал замглавы МИД после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.
Ранее Life.ru сообщал, что роттердамский порт готовится к возможному противостоянию с Россией, проводя учения по приёму судов с военными грузами НАТО. Глава управляющей компании порта Бодуэн Симонс заявил, что город активно взаимодействует с портом Антверпена, чтобы скоординировать логистику в случае доставки военной техники и грузов из США, Великобритании и Канады.