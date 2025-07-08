В России заговорили об угрозе войны с НАТО и ЕС

Москва должна продолжать укреплять свою безопасность и обороноспособность в ответ на планы НАТО увеличить военные расходы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что России следует готовиться к худшему сценарию и не рассчитывать на то, что планы альянса не будут реализованы в полной мере.

«Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — сказал замглавы МИД после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.