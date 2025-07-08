Крупнейший порт Европы начал подготовку к войне НАТО с Россией

Крупнейший в Европе порт Роттердама готовится к возможному конфликту с Россией, проводя учения по приёму судов, перевозящих военные грузы НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам главы управляющей компании порта Бодуэна Симонса, Роттердам тесно сотрудничает с портом Антверпена для координации действий в случае прибытия военной техники и грузов из Великобритании, США и Канады.

«Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если бы пришлось отправлять большие объёмы военных грузов, мы бы обратились в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот», — сказал он.