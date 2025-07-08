Крупнейший порт Европы начал подготовку к войне НАТО с Россией
FT: Крупнейший порт Европы Роттердам готовится к возможному конфликту НАТО и РФ
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Крупнейший в Европе порт Роттердама готовится к возможному конфликту с Россией, проводя учения по приёму судов, перевозящих военные грузы НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT).
По словам главы управляющей компании порта Бодуэна Симонса, Роттердам тесно сотрудничает с портом Антверпена для координации действий в случае прибытия военной техники и грузов из Великобритании, США и Канады.
«Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов. Если бы пришлось отправлять большие объёмы военных грузов, мы бы обратились в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот», — сказал он.
Кроме того, Нидерланды, наряду с другими странами НАТО, обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Министерство обороны страны в мае заявило о необходимости готовности порта Роттердама к приёму военных грузов по запросу НАТО. Симонс сообщил, что в рамках подготовки к подобному сценарию, несколько раз в год к причалам порта будут прибывать корабли, а также будут проводиться учения по высадке десанта.
Ранее генеральному секретарю НАТО был задан вопрос о вероятном нападении России на страны-члены альянса в ближайшие пять лет, что поставило Марка Рютте в затруднительное положение. Избегая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае агрессии против НАТО. При этом, по подсчётам СМИ, год военных действий между НАТО и Россией обойдётся мировой экономике в 1,5 триллиона долларов.