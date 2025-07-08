Экономист призвал отнестись серьёзно к «самым жёстким» санкциям ЕС против России
Эксперт Кульбака: Новый пакет санкций может серьёзно отразиться на экономике РФ
Флаги России и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi
Экономист Николай Кульбака призвал сограждан отнестись серьёзно к санкциям против нашей страны, которые в ЕС анонсируют как «самые жёсткие» за последние три года. По его словам, новый пакет ограничений не будет содержать ничего радикального, однако может сказаться на отечественной экономике.
«Я бы относился к этому серьёзно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики» — отметил собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России «самые жёсткие санкции» за последние три года. По словам министра, новые ограничения будут направлены против нефтяной отрасли РФ, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции.