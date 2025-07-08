Экономист призвал отнестись серьёзно к «самым жёстким» санкциям ЕС против России

Экономист Николай Кульбака призвал сограждан отнестись серьёзно к санкциям против нашей страны, которые в ЕС анонсируют как «самые жёсткие» за последние три года. По его словам, новый пакет ограничений не будет содержать ничего радикального, однако может сказаться на отечественной экономике.

«Я бы относился к этому серьёзно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики» — отметил собеседник «Ридуса».