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Регион
8 июля, 10:17

Экономист призвал отнестись серьёзно к «самым жёстким» санкциям ЕС против России

Эксперт Кульбака: Новый пакет санкций может серьёзно отразиться на экономике РФ

Флаги России и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Флаги России и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Экономист Николай Кульбака призвал сограждан отнестись серьёзно к санкциям против нашей страны, которые в ЕС анонсируют как «самые жёсткие» за последние три года. По его словам, новый пакет ограничений не будет содержать ничего радикального, однако может сказаться на отечественной экономике.

«Я бы относился к этому серьёзно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики» — отметил собеседник «Ридуса».

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Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС планирует ввести против России «самые жёсткие санкции» за последние три года. По словам министра, новые ограничения будут направлены против нефтяной отрасли РФ, финансовых институтов и тех, кто помогает Москве обходить существующие санкции.

Борис Эльфанд
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