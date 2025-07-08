Командир мотопехотного взвода ВСУ Александр Матяш заявил в эфире украинского телеканала «Прямой», что Киев должен доходчивее объяснять собственному населению, что Россия — это враг, так как не все украинцы понимают, почему должны поддерживать собственную армию.

«Они [украинцы] должны это осознавать. И это должен говорить им не я. Это должно говорить государство», — возмутился военный ВСУ.

Он рассказал о своём недавнем диалоге с пожилой женщиной, которая отказалась его благодарить за «защиту» от России и «героизм» на фронте. Матяш осудил женщину и заявил, что без ВСУ эта пенсионерка якобы давно была бы «похоронена» где-нибудь под Покровском. Украинка резко ответила: «Я вас туда не посылала». Тем самым пенсионерка дала понять, что киевский режим виноват в развязывании конфликта.