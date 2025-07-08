Дома и земли на 140 млн: Life.ru выяснил, что будут делить Димон из «Бумера» и его бывшая жена

Актёр Андрей Мерзликин, который развёлся со своей женой Анной, будет делить с ней совместно нажитое имущество почти на 140 миллионов рублей. Бывшие, в том числе, вместе построили роскошный особняк в Подмосковье. Список их имущества узнал SHOT.

Дом, где находится квартира Мерзликиных. Фото © Telegram /SHOT

ЖК The Loft в Духовском переулке. Фото © Telegram /SHOT

У 52-летнего Мерзликина есть участок площадью 1664 квадрата в деревне Милюково в коттеджном посёлке бизнес-класса. Там стоит огромный двухэтажный дом площадью 237 квадратов. Также на территории есть гараж площадью 35,2 кв.м и большая баня — 80 кв.м. Землю актёр приобрёл в 2006 году, дом строили около трёх лет, сделали русскую печь, любимой едой многодетной семьи были щи. Всё это оценивается примерно в 80 миллионов рублей. Права по этой недвижимости официально числятся за Мерзликиным.

На уже экс-супругу актёра Анну оформлена квартира в московском районе Очаково-Матвеевское. Евродвушка площадью 42,4 квадрата стоит на рынке около 17,5 миллиона рублей. Также у Анны есть два нежилых помещения — в ЖК The Loft в Духовском переулке (примерно 21 миллион рублей) и на Автозаводском проезде (около 16 миллионов рублей).