МИЦ «Известия» и Asian News International договорились о сотрудничестве

Мультимедийный информационный центр «Известия» и индийское агентство Asian News International (ANI) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Этот договор предполагает обмен новостным материалом, реализацию совместных проектов и расширение присутствия обеих медиакомпаний на рынках России и Индии. Об это Life.ru сообщили в МИЦ «Известия».

Данное партнёрство открывает перспективы для более глубокого освещения ключевых событий в сферах политики, экономики и культуры двух стран. По словам Владимира Тюлина, генерального директора МИЦ «Известия», сотрудничество с ведущим индийским агентством — важный шаг в укреплении международных медиаотношений.

«Индия — ключевой стратегический партнёр России, и это соглашение позволит совместно освещать главные события и инициативы наших стран, в том числе в рамках БРИКС. Благодаря прочному партнёрству мы сможем эффективнее делиться информацией и продвигать наши проекты на международной арене. Уверен, что наше сотрудничество пойдёт на пользу всему миру и всей журналистике», — сказал он.

Исполнительный продюсер ANI Рави Ханделвал отметил, что объединение ресурсов с российским медиахолдингом поможет расширить спектр предоставляемой аудитории информации о региональных и мировых событиях. По его мнению, это сотрудничество будет способствовать развитию сбалансированной журналистики, повышению прозрачности и укреплению межкультурных связей.

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться оперативными новостями и эксклюзивным контентом, что позволит повысить качество и оперативность освещения внутренней и международной повестки. Индийская сторона получит доступ к проверенной информации из первоисточников о политике России, что усилит доверие читателей ANI. Таким образом, партнёрство станет вкладом в развитие дружественных отношений и расширение аудитории на глобальном уровне.

Asian News International (ANI) — ведущее мультимедийное информационное агентство Южной Азии, которое имеет тесную связь с индийским правительством.