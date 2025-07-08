«Делает так, как выгодно»: В ГД рассказали Life.ru о «политических качелях Трампа» в отношениях с РФ
Депутат Белик: Трамп озабочен интересами США и поступает так, как ему выгодно
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Депутат Госдумы Дмитрий Белик охарактеризовал президента США Дональда Трампа как «противоречивую фигуру» и усомнился в серьёзности потепления российско-американских отношений. По мнению парламентария, у лидера Штатов нет иной мотивации, кроме защиты собственных национальных интересов. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.
Трамп озабочен интересами США и поступает так, как ему выгодно. Сначала он останавливает помощь и получает одобрение тех, кто в Штатах устал от украинского конфликта, а затем поступает наоборот. Такие политические качели Трампа можно объяснить оказываемым на него давлением со стороны Конгресса. Ряд американских конгрессменов из Республиканской партии придерживаются антироссийской политики.
Депутат подчеркнул, что Трампу жизненно важно сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом после выборов 2026 года, поэтому президент США вынужден лавировать между различными группами влияния внутри своей партии. В связи с этим Пентагон может найти способ поставить Киеву новую партию вооружения так, чтобы это не нанесло ущерба интересам США.
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп ранее говорил о намерении отправить Украине «оборонительное» вооружение. По его словам, Киев «должен иметь возможность защищать себя». Пентагон подтвердил планы Белого дома о поставках Незалежной.