«Делает так, как выгодно»: В ГД рассказали Life.ru о «политических качелях Трампа» в отношениях с РФ

Трамп озабочен интересами США и поступает так, как ему выгодно. Сначала он останавливает помощь и получает одобрение тех, кто в Штатах устал от украинского конфликта, а затем поступает наоборот. Такие политические качели Трампа можно объяснить оказываемым на него давлением со стороны Конгресса. Ряд американских конгрессменов из Республиканской партии придерживаются антироссийской политики.