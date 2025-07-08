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Регион
8 июля, 11:16

Главком ВСУ под угрозой отставки отдал приказ о новом вторжении: под прицелом два региона России

Сырский потребовал «восстановить позиции ВСУ» в Курской и Белгородской областях

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Украинские военнослужащие в ближайшее время собираются вернуть себе позиции, утерянные в Курской и Белгородской областях под натиском российских войск. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки Верховного главнокомандующего.

По его словам, украинская армия должна в срочном порядке якобы «восстановить позиции и удержать территорий в Курской и Белгородской областях России». Также Сырский заверил, что перед ВСУ стоят серьёзные задачи по обеспечению обороны на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях. Военкор Александ Коц уже посмеялся над наполеоновскими планами Сырского, напомнив, что украинские подразделения давно и спешно отступают по территории Сумской области, не имея шансов даже закрепиться. По его убеждению, слова главкома ВСУ — всего лишь бравада.

«А что ещё говорить главкому, перед которым после бесславного завершения курской авантюры замаячила перспектива отставки?» — написал Коц в телеграм-канале.

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Напомним, украинские военные периодически пытаются пробраться небольшими группами в Курскую область. В частности, штурмовики ВСУ попытались закрепиться в населённом пункте Тёткино Курской области. По данным ресурса «Северный канал», связанным с одноимённой группировкой ВС РФ, атака была отбита — украинские военные понесли потери и отступили после массированного огневого удара.

Татьяна Миссуми
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