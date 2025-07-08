Украинские военнослужащие в ближайшее время собираются вернуть себе позиции, утерянные в Курской и Белгородской областях под натиском российских войск. С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки Верховного главнокомандующего.

По его словам, украинская армия должна в срочном порядке якобы «восстановить позиции и удержать территорий в Курской и Белгородской областях России». Также Сырский заверил, что перед ВСУ стоят серьёзные задачи по обеспечению обороны на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях. Военкор Александ Коц уже посмеялся над наполеоновскими планами Сырского, напомнив, что украинские подразделения давно и спешно отступают по территории Сумской области, не имея шансов даже закрепиться. По его убеждению, слова главкома ВСУ — всего лишь бравада.