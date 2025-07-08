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8 июля, 11:53

ВСУ раструбили об «‎успешной» охоте, но калмыцкие воины «‎восстали из мёртвых» ради правды

Боец ВС РФ разоблачил фейк ВСУ об «‎успешном» ударе по российской БМП с экипажем

Обложка © www.president.gov.ua

Обложка © www.president.gov.ua

Украинская сторона попыталась выдать свой провальный удар по российской бронемашине за «успешную операцию». На ресурсах Незалежной разошлась информация о том, что дрон ВСУ якобы точным ударом сжёг нашу БМП вместе с экипажем. Однако наши бойцы узнали сослуживцев и удивились нахальству противника, потому что украинский беспилотник вовсе не достиг в тот день своей цели. Life.ru публикует пояснения калмыцкого военнослужащего ВС РФ с позывным Болдыр.

Военный раскрыл фейк ВСУ. Видео © Life.ru

«Случай происходил месяца полторадва назад. <...> Весь личный состав успел покинуть военную технику. И дрон противника отработал рядом с бронемашиной, никак её не поразил. После чего бойцы сели в машину и оперативно уехали с места», — поделился солдат.

Он добавил, что выиграть битву с вражеским БПЛА помог детектор дронов «Булат», переданный Народным фронтом в рамках гуманитарной миссии. Устройство спасло жизни пятерым нашим ребятам и отлично зарекомендовало себя в боевых условиях. «Булат» зафиксировал приближение беспилотника и подал сигнал тревоги — благодаря этому солдаты успели покинуть боевую машину. Военнослужащий РФ подчеркнул, что этот случай доказывает грязную игру Украины, пытающейся выдать желаемое за действительное и публикующей фейки.

«Хальмгуд Уралан! (Калмыки, вперёд!) Слава России!» – заключил Болдыр.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские беспилотники, поставленные Народным фронтом и используемые в зоне СВО, уничтожили технику противника на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов.

Татьяна Миссуми
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