Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская порассуждала о возможности заключения мира между Москвой и Киевом, а также о необходимости отказа от гордыни и будущем Украины. Она отметила, что Москва и Киев навсегда связывает общее происхождение и глубокие исторические корни.

«Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле. Мы разговариваем разными диалектами, но у нас один общий язык», — написала она в своём телеграм-канале.

Однако, добавила Поклонская, после 2014 года, когда на Украине разросся националистический пыл и начались убийства мирных жителей Донбасса, два народа стали конфликтовать. Здесь экс-депутат напомнила про невыполненное обещание Владимира Зеленского закончить конфликт даже ценой своей должности.

«Юридически это значит, что власти такой правитель не может иметь, а удерживает её силой, за счёт приносимых в жертву людей, как выразился один его партнёр, «до последнего украинца», — отметила бывший прокурор.

Также Поклонская в День любви, семьи и верности напомнила, что «родина» с украинского переводится как «семья». Она отметила, что в семье, как и в отношениях между странами, могут случаться трагедии и потрясения, но, несмотря на это, семья остаётся семьей.

«Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, (...) установив мир с тем, кем враждуешь (...) — это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесёт новый этап нашей жизни», — написала Поклонская.