Стало известно, что грозит поляку, который менял украинские флаги на польские

В Гдыне задержан гражданин Польши, который в течение последних недель систематически срывал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские. Мужчине предъявлено девять обвинений, он арестован на два месяца, сообщили в местной полиции.

«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в Интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — указано в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого как преступления на почве ненависти. По их данным, он записывал видео, в которых оскорблял украинцев, призывал к враждебным действиям и угрожал представителям этой национальности. После съёмок ролики публиковались в социальных сетях, набирая популярность среди радикально настроенных пользователей.