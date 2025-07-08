Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 11:41

Стало известно, что грозит поляку, который менял украинские флаги на польские

Поляку грозит до трёх лет лишения свободы за снятие украинских флагов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Синемафото

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Синемафото

В Гдыне задержан гражданин Польши, который в течение последних недель систематически срывал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские. Мужчине предъявлено девять обвинений, он арестован на два месяца, сообщили в местной полиции.

«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в Интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — указано в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого как преступления на почве ненависти. По их данным, он записывал видео, в которых оскорблял украинцев, призывал к враждебным действиям и угрожал представителям этой национальности. После съёмок ролики публиковались в социальных сетях, набирая популярность среди радикально настроенных пользователей.

Британская правая партия Reform UK решила запретить украинские флаги
Британская правая партия Reform UK решила запретить украинские флаги

Ранее Life.ru сообщал, что во время выборов мэра в одном из польских городов мужчина сорвал украинский флаг со здания администрации. Действия мужчины сопровождались аплодисментами и выкриками «Это Польша!». Местные власти квалифицировали случившееся как «нападение на административное здание» и выразили своё осуждение.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar