Стало известно, что грозит поляку, который менял украинские флаги на польские
Поляку грозит до трёх лет лишения свободы за снятие украинских флагов
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В Гдыне задержан гражданин Польши, который в течение последних недель систематически срывал украинские флаги с фасадов зданий и менял их на польские. Мужчине предъявлено девять обвинений, он арестован на два месяца, сообщили в местной полиции.
«Задержан мужчина, который в последние недели выкладывал в Интернет видео, демонстрирующие снятие украинских флагов. Ему было предъявлено в общей сложности 9 обвинений, и он взят под стражу», — указано в сообщении.
Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого как преступления на почве ненависти. По их данным, он записывал видео, в которых оскорблял украинцев, призывал к враждебным действиям и угрожал представителям этой национальности. После съёмок ролики публиковались в социальных сетях, набирая популярность среди радикально настроенных пользователей.
Ранее Life.ru сообщал, что во время выборов мэра в одном из польских городов мужчина сорвал украинский флаг со здания администрации. Действия мужчины сопровождались аплодисментами и выкриками «Это Польша!». Местные власти квалифицировали случившееся как «нападение на административное здание» и выразили своё осуждение.