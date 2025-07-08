Сидите дома: Россиянам объяснили, как сохранить жизнь во время грозы

Во время грозы небезопасно приближаться к окнам, трогать металлические конструкции и использовать мобильный телефон. Об этом сообщил заслуженный спасатель РФ, представитель Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. По его словам, следует оставаться дома в тот момент, когда бушует непогода.

«Дома необходимо в первую очередь плотно закрыть окна и не подходить к ним близко. Есть риск, что в них влетят слабо закреплённые конструкции, куски черепицы, ветки деревьев, так как грозовой фронт часто сопровождается шквалистым ветром», — подчеркнул специалист в беседе с «Москвой 24».

Щетинин дополнил, что в многоквартирных домах, как правило, предусмотрена система молниезащиты, поэтому отключать электроприборы от сети необязательно. Но если вы находитесь, например, на даче, то на период грозы лучше обесточить дом, выключив главный выключатель, посоветовал эксперт.

Если гроза настигла вас на открытом воздухе, Щетинин рекомендует как можно скорее найти убежище в надёжном здании. Двигаться к нему следует быстрым шагом, но не бегом. По словам специалиста, перед грозой атмосфера насыщена электричеством, а быстрое передвижение создаёт электромагнитное поле. Это может спровоцировать удар молнии.

Также категорически запрещено во время грозы купаться в водоёмах, укрываться под отдельно стоящими деревьями и трогать металлические предметы. Кроме того, рекомендуется воздержаться от использования сотового телефона на открытой местности, так как существует риск привлечения удара молнии.