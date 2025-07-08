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Регион
8 июля, 11:34

В Подмосковье автобус съехал в кювет, пострадали 15 пассажиров

Обложка © Прокуратура Московской области

Обложка © Прокуратура Московской области

В Московской области 15 человек пострадали в ДТП с автобусом, который перевернулся и съехал в кювет. Об этом сообщает прокуратура региона.

«По предварительным данным, около 12 часов 8 июля 2025 года на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств ДТП.

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Никита Никонов
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