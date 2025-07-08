Винодел Юцис объяснил, где истина в свежей статистике Росалкогольтабакконтроля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Akaberka
В первом полугодии 2025 года на фоне общего снижения объёмов алкогольного рынка в России продолжился рост производства отечественного вина. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил винодел Андрюс Юцис.
По его словам, доля иностранного алкоголя на рынке сократилась в основном из-за роста пошлин, однако это падение компенсируют уверенные позиции российских производителей.
«Рынок не просел и не вырос — он просто скорректировался. Вино показывает положительную динамику, и это главное», — отметил Юцис.
Эксперт подчеркнул, что государственная политика и дальше будет влиять на структуру рынка, но для российских виноделов это влияние скорее положительное: «Самый важный вывод — отечественное виноделие развивается».
По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые шесть месяцев 2025 года объём алкогольного рынка в стране сократился на 14,1 млн декалитров — до 73,9 млн. Из всех категорий рост показало только вино. Однако если брать срез в 5 или 10 лет, то пиво останется самым популярным алкогольным напитком в стране, особенно в тёплое время года, на него приходится около 45–50% всего потребления. На втором месте — вино, доля которого стабильно растёт благодаря развитию отечественного виноделия и смещению спроса в сторону более лёгких и «культурных» напитков. Крепкий алкоголь — водка, коньяк и виски — также сохраняет значимую долю, но в последние годы демонстрирует тенденцию к снижению, особенно среди молодёжи, которая всё чаще делает выбор в пользу низкоалкогольных и модных слабоалкогольных коктейлей.