Винодел Юцис объяснил, где истина в свежей статистике Росалкогольтабакконтроля

По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые шесть месяцев 2025 года объём алкогольного рынка в стране сократился на 14,1 млн декалитров — до 73,9 млн. Из всех категорий рост показало только вино. Однако если брать срез в 5 или 10 лет, то пиво останется самым популярным алкогольным напитком в стране, особенно в тёплое время года, на него приходится около 45–50% всего потребления. На втором месте — вино, доля которого стабильно растёт благодаря развитию отечественного виноделия и смещению спроса в сторону более лёгких и «культурных» напитков. Крепкий алкоголь — водка, коньяк и виски — также сохраняет значимую долю, но в последние годы демонстрирует тенденцию к снижению, особенно среди молодёжи, которая всё чаще делает выбор в пользу низкоалкогольных и модных слабоалкогольных коктейлей.