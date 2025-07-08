Военный аналитик Андрей Клинцевич сообщил, что российские силы демонстрируют значительные успехи в боях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Эксперт отметил устойчивое продвижение линии фронта в западном направлении и увеличение скорости этого продвижения.

«Российские войска более 500 квадратных километров в месяц освобождают, в июне эта цифра даже увеличилась и составила 556 квадратных километров. Уверен, что наши войска на этом не остановятся и будут идти дальше, потому что средств поражения у нас много, нам скорее не хватает целей, которые прячутся под землю или за мирными жителями», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Клинцевич подчеркнул, что военные действия в ДНР полностью легитимны с точки зрения конституции РФ, поскольку российские войска, по сути, восстанавливают контроль над своей территорией. По словам эксперта, это не означает, что ВС РФ ограничатся освобождением ДНР и не будут двигаться дальше.

«Мы не воспринимаем фронт отдельными сегментами. Всё это рассматривается в комплексе. Комплексно мы раздёргиваем противника на разных участках, поднажимаем со стороны Харьковской области, нажимаем с юга, заставляем его маневрировать, выходить из нор», — отметил специалист.

При этом, по словам Клинцевича, бессмысленно пытаться предсказать точные сроки установления полного контроля России над всей территорией ДНР. Эксперт выразил мнение, что противник может внезапно перебросить резервы или усилить давление на других участках фронта, что может замедлить продвижение ВС РФ на одном направлении и ускорить на другом.

Безусловно, приоритетной задачей, по словам эксперта, является освобождение ключевых городов, таких как Константиновка, которые служат узловыми пунктами для переброски подкреплений противнику. Российское командование осознаёт это и систематически нарушает логистику ВСУ.