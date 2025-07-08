В Забайкалье возбудили дело за перевозку «золотого чемодана» на миллионы рублей
В Забайкалье возбудили дело против мужчины, который перевозил 11 слитков золота
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В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против иностранца, который вёз в обычном чемодане 11 слитков золота общим весом более семи килограмм. Их рыночная стоимость превышает 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По версии следствия, 7 июля 2025 года иностранный гражданин, следуя в пассажирском поезде из Могочи в Благовещенск, незаконно перевозил в чемодане 11 слитков золота, общей массой более 7-ми килограмм, стоимостью свыше 7 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Ранее Life.ru сообщал, что в Шереметьево изъяли партию оружейных прицелов и кронштейнов на 29 млн рублей. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф, размер которого может составить от 50% до 200% стоимости конфискованного товара. Изъятое оборудование отправлено на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение уголовного дела.