Согласно материалам дела, 9 мая 2022 года, находясь за пределами России, Григориади опубликовала в созданном ею сообществе в соцсети пять изображений с явным пренебрежением к символике, связанной с Днём Победы — в том числе георгиевской ленте, плакату «Родина-мать зовёт!», надписи «9 мая — День Победы» и изображению Вечного огня.

Символы Победы в Великой Отечественной войне — это не просто элементы исторической памяти, а священные образы, объединяющие поколения россиян и олицетворяющие национальную гордость, цену свободы и подвиг миллионов. Георгиевская лента, «Родина-мать зовёт!», Вечный огонь и сам День Победы — это не декорации для иронии или мемов, а знаки уважения к тем, кто сражался и погиб за Родину. Любые попытки глумления над этими символами в России приравниваются к публичному оскорблению народной памяти и квалифицируются как уголовное преступление. В соответствии с российским законодательством, за подобные действия предусмотрена ответственность по статье 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма», которая включает в себя и случаи надругательства над символами воинской славы. Наказание может включать штраф, ограничение свободы или реальный срок лишения свободы — до 5 лет.