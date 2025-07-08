Тюменский боец вернулся с СВО из-за ранения и узнал, что стал бездомным

В Тюмени мужчина, участвовавший в специальной военной операции, был снят с регистрационного учёта и выселен из комнаты, где он жил до отправки на фронт. Сейчас помещение опечатали, сообщает 72.RU.

Уходя на службу, Юрий понимал, что ему есть куда возвращаться. Однако сейчас такой возможности его лишили, отмечает адвокат военнослужащего.

Перед отправкой на СВО мужчина через суд подтвердил своё право на проживание в пансионате на Судостроителей. Тем не менее спустя несколько лет муниципальные власти вновь инициировали процедуру его выселения и на этот раз добились успеха. В момент судебных разбирательств Юрий находился на передовой и не мог отстаивать свои интересы.

Сейчас он лечится в госпитале после ранения, из-за которого он, возможно, оставит службу. Если это случится, то ему станет просто некуда возвращаться.