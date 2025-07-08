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Регион
8 июля, 13:42

Мишустин осмотрел новый секретный самолёт

Мишустину в Екатеринбурге показали модернизированный Ил-114-300

В рамках рабочего визита в Екатеринбург премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел лётный прототип модернизированного регионального самолёта Ил-114-300, сообщается в телеграм-канале Правительства России. По словам организаторов, самолёт успешно завершил испытательный рейс по маршруту Москва — Екатеринбург, продемонстрировав высокую топливную экономичность.

Мишустину показали секретный самолёт. Видео © Telegram/ Правительство России

«Всего по программе лётных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полётов. Крейсерская скорость полёта обновлённого Ил-114-300 составляет 450–500 км/ч, а максимальная высота полета — 7,6 тыс. м. Пассажировместимость — до 68 человек», — рассказали в пресс-службе правительства.

Новая модель создаётся специально для малых и средних авиаперевозок, в том числе в регионах с недостаточно развитой аэродромной инфраструктурой и при низких температурах. Воздушное судно оснащается двигателями и прочими комплектующими отечественного производства.

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Ранее Life.ru сообщал, что первые пять самолётов «Байкал» передадут «Авроре» в конце 2026 года. Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства состоится уже в этом году. Самолёт будет обслуживать региональные авиалинии, в его салоне предусмотрено 9 мест.

Обложка © Telegram/ Правительство России

Полина Никифорова
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