Мишустин осмотрел новый секретный самолёт

В рамках рабочего визита в Екатеринбург премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел лётный прототип модернизированного регионального самолёта Ил-114-300, сообщается в телеграм-канале Правительства России. По словам организаторов, самолёт успешно завершил испытательный рейс по маршруту Москва — Екатеринбург, продемонстрировав высокую топливную экономичность.

Мишустину показали секретный самолёт. Видео © Telegram/ Правительство России

«Всего по программе лётных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полётов. Крейсерская скорость полёта обновлённого Ил-114-300 составляет 450–500 км/ч, а максимальная высота полета — 7,6 тыс. м. Пассажировместимость — до 68 человек», — рассказали в пресс-службе правительства.

Новая модель создаётся специально для малых и средних авиаперевозок, в том числе в регионах с недостаточно развитой аэродромной инфраструктурой и при низких температурах. Воздушное судно оснащается двигателями и прочими комплектующими отечественного производства.