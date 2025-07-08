«Вы издеваетесь?» На Западе возмутились словами главы МИД Франции о Путине

Флориан Филиппо, глава политической партии «Патриоты», обрушился с критикой на заявление главы французского внешнеполитического ведомства, Жана-Ноэля Барро, касающееся президента России Владимира Путина. Свою реакцию Филиппо выразил в социальной сети X.

«Вы хотите «прекращения огня»... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине всё больше и больше оружия: вы случайно не насмехаетесь над миром?» — возмутился Филиппо.