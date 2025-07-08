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8 июля, 13:26

«Вы издеваетесь?» На Западе возмутились словами главы МИД Франции о Путине

Политик Филиппо возмутился призывом Барро к Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Флориан Филиппо, глава политической партии «Патриоты», обрушился с критикой на заявление главы французского внешнеполитического ведомства, Жана-Ноэля Барро, касающееся президента России Владимира Путина. Свою реакцию Филиппо выразил в социальной сети X.

«Вы хотите «прекращения огня»... и в то же время продолжаете неделю за неделей поставлять Украине всё больше и больше оружия: вы случайно не насмехаетесь над миром?» — возмутился Филиппо.

Глава МИД Франции Барро вспылил после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
Глава МИД Франции Барро вспылил после вопроса о поддержке нацизма в Киеве

Напомним, что днем ранее министр иностранных дел Франции призвал Путина к немедленному прекращению огня. А ранее во Франции накинулись на главу МИД из-за слов о Путине. Флориан Филиппо, лидер французской политической силы «Патриоты», жестко отреагировал на высказывания Барро. Критика была направлена на комментарии министра, касающиеся экономического положения России и оказываемого давления на российского лидера для достижения перемирия в украинском конфликте.

Николь Вербер
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