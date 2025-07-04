Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко отреагировал на обвинения в адрес Киева, прозвучавшие во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса».

Один из участников мероприятия задал министру вопрос, напомнив, что в Киеве существует бульвар имени Степана Бандеры. По его словам, таким образом Париж фактически поддерживает неонацистский режим. Также он упомянул смерть бывшего сотрудника французских спецслужб Эрика Денесе, который обвинял Европу и Украину в отказе от переговоров с Россией и эскалации конфликта.

На уточняющий вопрос модератора, поддерживает ли он Россию, мужчина ответил, что не поддерживает ни одну из сторон, но осуждает госпереворот, произошедший в Киеве в 2014 году. На этом фоне Барро не сдержался и, перебив слушателя, повысил голос.

«Немного уважения, месье, к героическому сопротивлению украинского народа, который борется за свою свободу и нашу безопасность!» — эмоционально заявил министр.

Ранее сообщалось, что между украинских националистов разгорается серьёзное противостояние двух направлений «Азова»*. Как известно, раскол произошёл после обороны Мариуполя. Бывшие соратники пошли разными путями: основатель движения Андрей Билецкий создал 3-ю штурмовую бригаду, а командиры, освобождённые из плена, во главе с «Редисом», восстановили «Азов»* под эгидой Нацгвардии.