«Точно в цель»: Генерал раскрыл, какой объект ВСУ уничтожила трёхтонная бомба под Сумами
Генерал Липовой: ФАБ-3000 могла быть применена против подземного хранилища ВСУ
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Армия России могла применить ФАБ-3000 для уничтожения подземного хранилища ВСУ в Сумской области, полагает генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, боеприпас мог быть использован для атаки именно по заглублённому объекту противника, потому что обладает значительной разрушительной силой.
«Опыт применения [ФАБ-3000] есть, и бомбы, как правило, всегда ложатся точно в цель, поэтому в данной ситуации, скорее всего, было уничтожено какое-то подземное хранилище», — подчеркнул Герой России.
Собеседник NEWS.ru также отметил, что целями подобных бомб, как правило, становятся заглублённые командные пункты или склады боеприпасов. Военный эксперт обратил внимание, что раньше ВС РФ использовали 500-килограммовые боеприпасы, значит, нынешняя цель была более укреплённой. По его словам, ФАБ-3000 может быть усилена поражающей частью и блоком корректировки полёта.
Напомним, ранее дрон зафиксировал удар ФАБ-3000 по украинской позиции в Сумской области. Российская авиация применила авиабомбу против укреплённого района ВСУ в районе населённого пункта Кондратовка.