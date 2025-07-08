В Курской области уволилась вторая за пять месяцев глава минфина

Исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова покидает пост с 11 июля. Соответствующая информация опубликована пресс-службой регионального правительства.

Гапонова занимала эту должность в течение четырёх месяцев. Её предшественница Инна Апонасенко ушла с поста спустя месяц после назначения.

Отмечается, что Людмила Гапонова увольняется по собственному желанию. Точные причины её решения не раскрываются. Преемник на должность министра финансов и бюджетного контроля Курской области пока не назначен.

До этого Гапонова работала заместителем министра финансов региона. Врио главы ведомства она была назначена 4 апреля, сменив Апонасенко.

В период работы в должности министра финансов Курской области Людмила Гапонова курировала следующие направления:

управление финансирования здравоохранения и социальной политики,

управление консолидированной отчетности и исполнения бюджета,

управление финансирования сферы образования и культуры.

На данный момент дальнейшие планы экс-министра не сообщаются