В Курской области уволилась вторая за пять месяцев глава минфина
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Исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова покидает пост с 11 июля. Соответствующая информация опубликована пресс-службой регионального правительства.
Гапонова занимала эту должность в течение четырёх месяцев. Её предшественница Инна Апонасенко ушла с поста спустя месяц после назначения.
Отмечается, что Людмила Гапонова увольняется по собственному желанию. Точные причины её решения не раскрываются. Преемник на должность министра финансов и бюджетного контроля Курской области пока не назначен.
До этого Гапонова работала заместителем министра финансов региона. Врио главы ведомства она была назначена 4 апреля, сменив Апонасенко.
В период работы в должности министра финансов Курской области Людмила Гапонова курировала следующие направления:
- управление финансирования здравоохранения и социальной политики,
- управление консолидированной отчетности и исполнения бюджета,
- управление финансирования сферы образования и культуры.
На данный момент дальнейшие планы экс-министра не сообщаются
Напомним, в апреле свой пост покинула временно исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Инна Апонасенко. Она ушла с должности спустя месяц после начала работы, ранее занимая позицию первого заместителя министра.