Инна Апонасенко покидает пост главы Минфина Курской области спустя месяц

Временно исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Инна Апонасенко покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства. Апонасенко ушла с должности спустя месяц после начала работы, ранее занимая позицию первого заместителя министра.

Также стало известно, что Марина Дегтярева, руководившая приграничным Кореневским районом Курской области, ушла в отставку по собственному желанию. Причины ее решения не были раскрыты. Исполняющим обязанности главы Кореневского района назначен Владимир Жилинков.