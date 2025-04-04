Инна Апонасенко покидает пост главы Минфина Курской области спустя месяц
И.о. главы Минфина Курской области Апонасенко покинула пост спустя месяц
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Временно исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Инна Апонасенко покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства. Апонасенко ушла с должности спустя месяц после начала работы, ранее занимая позицию первого заместителя министра.
С 4 апреля новым временным главой Минфина области назначена Людмила Гапонова, ранее занимавшая должность заместителя министра.
Также стало известно, что Марина Дегтярева, руководившая приграничным Кореневским районом Курской области, ушла в отставку по собственному желанию. Причины ее решения не были раскрыты. Исполняющим обязанности главы Кореневского района назначен Владимир Жилинков.
Напомним, 5 декабря 2024 года Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. После этого стало известно, что Александр Хинштейн остался ночевать на рабочем месте, чтобы быстрее решать проблемы региона. По его словам, времени катастрофически не хватает, поэтому он принял решение остаться в кабинете на ночь. Хинштейн даже заявил о готовности переехать жить в кабинет для решения всех поставленных перед ним задач.