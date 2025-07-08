Йельский университет признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией Йельский университет* — один из крупнейших и самых известных вузов США.

ГП считает Школу международных отношений, работающую на базе Йеля*, «своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности», где регулярно проходят акции, «направленные на нарушение территориальной целостности» России.

Йельский университет* — частный исследовательский университет США, входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных американских вузов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами составляет «Большую тройку. Был основан в 1701 году и назван именем британского купца и филантропа Эли Йеля. Йельский университет находится в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

А ранее в России признали нежелательной деятельность международной организации Amnesty International*. Участники организации, как заявили в ведомстве, поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.