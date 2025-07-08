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8 июля, 15:24

Аналитик пожаловался на излишнюю строгость Россельхознадзора к азербайджанским томатам

Аналитик Гулиев заявил о возможной приостановке фруктов и овощей из Азербайджана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Башир Гулиев, возглавляющий Ассоциацию производителей и экспортёров фруктов и овощей Азербайджана, выразил серьёзную обеспокоенность действиями Россельхознадзора. Он утверждает, что российский регулятор «искусственно создаёт почву» для ограничения экспорта, предъявляя всё больше претензий к качеству и упаковке продукции.

«Если ещё до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений (о якобы наличии подкарантинных вредителей) приходится именно на этот период», цитирует Гулиева портал Minval.

Эксперт подчеркнул, что придирки касаются не только содержимого продукции, но и формальных аспектов: упаковки, маркировки паллетов и других технических деталей. Несмотря на то, что экспорт пока продолжается, Гулиев не исключает возможности серьёзных осложнений в двусторонней торговле.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия больше других стран закупает у Азербайджана продукцию неэнергетического экспорта, среди которой огромная доля приходится на томаты, орехи и фрукты. Поэтому ухудшение отношений между странами обернётся торговыми убытками для Баку.

Полина Никифорова
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