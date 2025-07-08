Аналитик пожаловался на излишнюю строгость Россельхознадзора к азербайджанским томатам

Башир Гулиев, возглавляющий Ассоциацию производителей и экспортёров фруктов и овощей Азербайджана, выразил серьёзную обеспокоенность действиями Россельхознадзора. Он утверждает, что российский регулятор «искусственно создаёт почву» для ограничения экспорта, предъявляя всё больше претензий к качеству и упаковке продукции.

«Если ещё до начала июня не было никаких проблем с качеством экспортируемых азербайджанских томатов, то как так вышло, что они возникли потом? Большинство поступивших уведомлений (о якобы наличии подкарантинных вредителей) приходится именно на этот период», — цитирует Гулиева портал Minval.

Эксперт подчеркнул, что придирки касаются не только содержимого продукции, но и формальных аспектов: упаковки, маркировки паллетов и других технических деталей. Несмотря на то, что экспорт пока продолжается, Гулиев не исключает возможности серьёзных осложнений в двусторонней торговле.