С 2026 года россияне смогут претендовать на налоговую выплату до 189 тыс. рублей в год

С 2026 года в РФ планируется внедрение нового инструмента государственной поддержки населения – семейного налогового вычета. Как сообщил депутат Государственной Думы Александр Якубовский, речь идёт не об однократной акции, а о систематизированном способе возврата части фактически выплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям, в которых воспитываются двое и более детей.

«Если семья соответствует установленным критериям — среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, отсутствуют долги по алиментам, имущество не превышает предельные значения, — она сможет получить обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ. В год это составит от 56 тыс. до 189 тыс. рублей в зависимости от числа детей и уровня дохода», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Якубовский дополнил, что данная инициатива облегчит налоговое бремя для родителей, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Учитывая увеличение расходов на образование, продукты питания и жилищные условия, данная мера станет ощутимой поддержкой, особенно для семей с большим количеством детей. По словам депутата, она может послужить дополнительным стимулом для принятия решения о рождении второго и последующих детей, что особенно важно в текущей демографической ситуации.

«Введение этой выплаты – это ещё один шаг на пути к формированию справедливой налоговой политики, ориентированной на поддержку семьи», – подытожил депутат.