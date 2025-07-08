15 мигрантов задержали на «Красном треугольнике» в ходе рейда в Петербурге
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В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» полиция провела проверку мигрантов на легальность их пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Сотрудников полиции интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья, которые не только трудятся в многочисленных производственных цехах, но и проживают там же», — сказано в сообщении ведомства.
В ходе рейда правоохранители проверили 200 человек, 15 из них были задержаны за серьёзные нарушения миграционного законодательства. Как уточнили в МВД, в ближайшее время будет решаться вопрос об их депортации.
Ранее Life.ru сообщал, что ГД рассматривает возможность расширения перечня преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые мигрантов могут лишить российского гражданства. По мнению парламентариев, кабмин должен активнее поддерживать законодательные инициативы, направленные на защиту детей. Без этого, даже несмотря на отдельные успехи в борьбе с педофилией, проблема останется актуальной.