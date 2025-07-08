15 мигрантов задержали на «Красном треугольнике» в ходе рейда в Петербурге

В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода «Красный треугольник» полиция провела проверку мигрантов на легальность их пребывания в России. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудников полиции интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья, которые не только трудятся в многочисленных производственных цехах, но и проживают там же», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе рейда правоохранители проверили 200 человек, 15 из них были задержаны за серьёзные нарушения миграционного законодательства. Как уточнили в МВД, в ближайшее время будет решаться вопрос об их депортации.