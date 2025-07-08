Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 16:53

Романтика в прямом эфире: Ведущий «Крым 24» сделал предложение коллеге во время выпуска новостей

В прямом эфире «Крым 24» журналист сделал предложение руки и сердца коллеге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Журналист телеканала «Крым 24» сделал предложение руки и сердца своей коллеге в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В прямом эфире «Крым 24» журналист сделал предложение руки и сердца коллеге. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Во время выпуска новостей Вячеслав Бекиров неожиданно прервал репортаж и обратился к Александре Некур. По информации издания, коллеги поддержали пару аплодисментами, а невеста, немного растерявшись от неожиданности, ответила согласием. Кадры момента попали в эфир, и зрители смогли увидеть искренние эмоции влюблённых.

Пока кринж не разлучит: Зумеры сыграли первую свадьбу с «плюс вайб коллабом», но это не точно
Пока кринж не разлучит: Зумеры сыграли первую свадьбу с «плюс вайб коллабом», но это не точно

Ранее Life.ru рассказывал, что в Национальном центре «Россия» дан старт трёхдневному II Всероссийскому свадебному фестивалю «Россия. Соединяя сердца». Символично, что открытие фестиваля состоялось 8 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, ведь в течение этих дней более двухсот пар со всей России скрепят свой союз брачными узами. Кроме торжественных церемоний, гостей фестиваля ждёт передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar