Романтика в прямом эфире: Ведущий «Крым 24» сделал предложение коллеге во время выпуска новостей
В прямом эфире «Крым 24» журналист сделал предложение руки и сердца коллеге
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Журналист телеканала «Крым 24» сделал предложение руки и сердца своей коллеге в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
В прямом эфире «Крым 24» журналист сделал предложение руки и сердца коллеге. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма
Во время выпуска новостей Вячеслав Бекиров неожиданно прервал репортаж и обратился к Александре Некур. По информации издания, коллеги поддержали пару аплодисментами, а невеста, немного растерявшись от неожиданности, ответила согласием. Кадры момента попали в эфир, и зрители смогли увидеть искренние эмоции влюблённых.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Национальном центре «Россия» дан старт трёхдневному II Всероссийскому свадебному фестивалю «Россия. Соединяя сердца». Символично, что открытие фестиваля состоялось 8 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, ведь в течение этих дней более двухсот пар со всей России скрепят свой союз брачными узами. Кроме торжественных церемоний, гостей фестиваля ждёт передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России».