Романтика в прямом эфире: Ведущий «Крым 24» сделал предложение коллеге во время выпуска новостей

Журналист телеканала «Крым 24» сделал предложение руки и сердца своей коллеге в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В прямом эфире «Крым 24» журналист сделал предложение руки и сердца коллеге. Видео © Telegram / Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Во время выпуска новостей Вячеслав Бекиров неожиданно прервал репортаж и обратился к Александре Некур. По информации издания, коллеги поддержали пару аплодисментами, а невеста, немного растерявшись от неожиданности, ответила согласием. Кадры момента попали в эфир, и зрители смогли увидеть искренние эмоции влюблённых.