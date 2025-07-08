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8 июля, 17:53

Израиль впервые подтвердил урон от атак Ирана

Reuters: Чиновник подтвердил, что удары Ирана поразили военные объекты Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Израиль впервые официально подтвердил информацию, что иранские ракетные удары, произведённые в июне, поразили несколько военных объектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

«Чиновник, говоривший на условиях анонимности в соответствии с правилами проведения военных брифингов, сообщил, что было нанесено «очень мало» ударов и что объекты продолжают функционировать», — указало агенство.

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Ранее Life.ru сообщал, что Иран ударил по 5 военным базам и 40 объектам инфраструктуры Израиля. Среди военных объектов, подвергшихся атакам, были названы израильский аналог Пентагона «Кария», здания министерства обороны и штаб-квартира «Моссада», а также авиабазы «Овда» и «Неватим».

Полина Никифорова
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