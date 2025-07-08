Израиль впервые подтвердил урон от атак Ирана

Израиль впервые официально подтвердил информацию, что иранские ракетные удары, произведённые в июне, поразили несколько военных объектов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

«Чиновник, говоривший на условиях анонимности в соответствии с правилами проведения военных брифингов, сообщил, что было нанесено «очень мало» ударов и что объекты продолжают функционировать», — указало агенство.