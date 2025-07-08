«Теряет зрение вообще»: Раскрыта главная опасность китайского лазера, атаковавшего немецкий самолёт

Немецкий самолёт подвергся воздействию лазера со стороны китайских военных во время миссии ЕС Aspides в Красном море. Авиационный специалист Игорь Сахаров заявил, что такое оружие буквально лишает пилота зрения.

«Использование лазерного луча чревато тем, что он воздействует на сетчатку глаза, вплоть до того что этот лётчик теряет на какое-то время зрение вообще. А это может привести к потере управляемости самолётов», — заявил авиационный специалист Игорь Сахаров в беседе с MK.Ru.

По словам эксперта, продолжительность потери зрения может варьироваться от долей секунды до более длительного времени, что ослабит контроль над воздушным судном. Сахаров добавил, что подобные инциденты способны повлечь серьёзные последствия.