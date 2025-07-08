Чернышенко: У 13 тысяч студенческих семей в России есть дети

13 тысяч студенческих семей в России воспитывают детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом он заявил в поздравлении с Днём семьи, любви и верности.

«Только в университетах сегодня — почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья» продолжит их поддержку», — сказал Чернышенко. Его слова приводит аппарат вице-премьера.

Он отметил, что вузы создают условия для молодых родителей: открывают комнаты матери и ребёнка, группы кратковременного пребывания детей, а также оказывают материальную помощь. Чернышенко поделился личным опытом, сказав, что его собственная семья образовалась в студенческие годы, и пожелал молодым людям не бояться ответственности, ценить друг друга и добиваться успеха во всех сферах.