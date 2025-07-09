Дагестанец потерял отца на СВО и сам пошёл на фронт

18-летний Шамиль Абдулхакимов из Дагестана потерял отца в ходе специальной военной операции и сам пошёл на фронт. По информации РИА «Дагестан», юноша отправился в Чеченскую Республику, подписал контракт и сейчас несёт службу под позывным Барс.

Шамиль вырос в семье, где любовь к Родине передавались из поколения в поколение. Как стало известно, его дед, майор в отставке Назирбег, с детства воспитывал внука, прививая ему военные навыки и умение работать руками. Бабушка Мадина, показывая детские фотографии Шамиля, рассказала, что его любимым занятием было выращивание роз.