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Специальная военная операция (СВО)

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9 июля, 02:18

Дагестанец потерял отца на СВО и сам пошёл на фронт

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

18-летний Шамиль Абдулхакимов из Дагестана потерял отца в ходе специальной военной операции и сам пошёл на фронт. По информации РИА «Дагестан», юноша отправился в Чеченскую Республику, подписал контракт и сейчас несёт службу под позывным Барс.

Шамиль вырос в семье, где любовь к Родине передавались из поколения в поколение. Как стало известно, его дед, майор в отставке Назирбег, с детства воспитывал внука, прививая ему военные навыки и умение работать руками. Бабушка Мадина, показывая детские фотографии Шамиля, рассказала, что его любимым занятием было выращивание роз.

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Ранее Министерство обороны рассказало о мужестве и самоотверженности российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Рядовой Алексей Пугачев, заметив вражеский беспилотник-камикадзе, сбил его, но получил ранение руки. Несмотря на травму, он продолжил выполнять боевую задачу, что способствовало уничтожению огневых точек противника и продвижению российских войск.

Артём Гапоненко
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