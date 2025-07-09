Дагестанец потерял отца на СВО и сам пошёл на фронт
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18-летний Шамиль Абдулхакимов из Дагестана потерял отца в ходе специальной военной операции и сам пошёл на фронт. По информации РИА «Дагестан», юноша отправился в Чеченскую Республику, подписал контракт и сейчас несёт службу под позывным Барс.
Шамиль вырос в семье, где любовь к Родине передавались из поколения в поколение. Как стало известно, его дед, майор в отставке Назирбег, с детства воспитывал внука, прививая ему военные навыки и умение работать руками. Бабушка Мадина, показывая детские фотографии Шамиля, рассказала, что его любимым занятием было выращивание роз.
Ранее Министерство обороны рассказало о мужестве и самоотверженности российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Рядовой Алексей Пугачев, заметив вражеский беспилотник-камикадзе, сбил его, но получил ранение руки. Несмотря на травму, он продолжил выполнять боевую задачу, что способствовало уничтожению огневых точек противника и продвижению российских войск.