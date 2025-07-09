Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 21:49

Вокалиста Slaughter to Prevail оштрафовали в Москве за дискредитацию ВС РФ

Александр Шиколай. Обложка © VK / Александр Шиколай

Александр Шиколай. Обложка © VK / Александр Шиколай

Нагатинский районный суд Москвы оштрафовал вокалиста российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (сценическое имя Alex Terrible) по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Александр Шиколай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Суд назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Slaughter to Prevail – российская музыкальная группа, основанная в Екатеринбурге в 2014 году. В настоящее время коллектив базируется в США.

На вокалиста группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело о дискредитации ВС
На вокалиста группы Slaughter to Prevail Шиколая завели дело о дискредитации ВС

Ранее Life.ru писал, что общественники потребовали наказать Чулпан Хаматову за дискредитацию ВС РФ. Актриса неоднократно высказывалась против России, однако всё ещё не получила статус иноагента.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar