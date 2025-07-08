В небе над Новомосковском Тульской области прогремели взрывы
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo
Жители города Новомосковск в Тульской области вечером 8 июля сообщили о серии взрывов в небе над городом, пишет SHOT.
Громкие хлопки были слышны в различных районах города, а также в ближайших посёлках. В некоторых домах от ударной волны задрожали окна. По предварительным данным, в регионе сработали средства противовоздушной обороны. Расчёты ПВО открыли огонь по украинским беспилотникам. До этого в Тульской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Информация о разрушениях и пострадавших на земле на данный момент не поступала. Официальные лица пока не комментировали произошедшее.
Ранее Life.ru писал, что в российских регионах усиливают меры безопасности из-за угрозы атак вражеских БПЛА. Власти Ленобласти приняли решение о снижении скорости мобильного интернета с 4G до 2G.