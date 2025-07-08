Никитин раскрыл, как оценивает соблюдение прав пассажиров во время авиа-коллапсов из-за БПЛА
Никитин: Права пассажиров в аэропортах в июле соблюдались лучше, чем в мае
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Во время последних ограничений на работу ряда российских аэропортов права пассажиров были обеспечены значительно лучше, чем в аналогичной ситуации в мае. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин, выступая в Госдуме.
«Хочу поблагодарить коллег из аэропортов и авиакомпаний. Последняя сложная ситуация была отработана намного качественнее в части заботы о пассажирах. Хотя, конечно, до идеала ещё далеко», — отметил Никитин.
Во вторые выходные июля столичные аэропорты, прежде всего Шереметьево, столкнулись с серьёзными ограничениями в работе из-за угрозы атак украинских беспилотников. В ночь на 5 июля и на протяжении следующих суток воздушное пространство над Москвой неоднократно закрывалось: вводились временные запреты на взлёты и посадки. Причинами называли активность дронов и неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер.
В результате было задержано свыше 240 рейсов, отменено около 158 рейсов в Шереметьево, более 30 — в Пулково, и почти 100 — перенесено в других аэропортах. В залах ожидания возникла давка, многие пассажиры сидели на полу, не имея чёткой информации о вылетах. Люди жаловались на хаос, высокие цены на еду и невозможность воспользоваться бесплатными зонами отдыха.
Авиакомпании экстренно разместили около 94 тысяч пассажиров в гостиницах, оформили 43 тысячи возвратов и раздали более 150 тысяч ваучеров на питание. По оценкам экспертов, прямые потери перевозчиков от сбоев составили около 20 млрд рублей, а общие издержки с учётом логистики, компенсаций и репутационных рисков могут превысить эту сумму вдвое. Минтранс и Росавиация признали, что ситуация стала серьёзным стресс-тестом для отрасли, которая теперь вынуждена перестраиваться с учётом новых вызовов.
Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой.