Никитин раскрыл, как оценивает соблюдение прав пассажиров во время авиа-коллапсов из-за БПЛА

Во время последних ограничений на работу ряда российских аэропортов права пассажиров были обеспечены значительно лучше, чем в аналогичной ситуации в мае. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин, выступая в Госдуме.

«Хочу поблагодарить коллег из аэропортов и авиакомпаний. Последняя сложная ситуация была отработана намного качественнее в части заботы о пассажирах. Хотя, конечно, до идеала ещё далеко», — отметил Никитин.

Во вторые выходные июля столичные аэропорты, прежде всего Шереметьево, столкнулись с серьёзными ограничениями в работе из-за угрозы атак украинских беспилотников. В ночь на 5 июля и на протяжении следующих суток воздушное пространство над Москвой неоднократно закрывалось: вводились временные запреты на взлёты и посадки. Причинами называли активность дронов и неблагоприятные погодные условия, включая сильный ветер.

В результате было задержано свыше 240 рейсов, отменено около 158 рейсов в Шереметьево, более 30 — в Пулково, и почти 100 — перенесено в других аэропортах. В залах ожидания возникла давка, многие пассажиры сидели на полу, не имея чёткой информации о вылетах. Люди жаловались на хаос, высокие цены на еду и невозможность воспользоваться бесплатными зонами отдыха.