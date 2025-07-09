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9 июля, 03:00

Депутат призвал укрепить семейные ценности в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля

Депутат Иванов: Тихвинская икона Божией Матери является нитью между поколениями

9 июля православные верующие отмечают праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери, которая является одной из самых почитаемых святынь русского православия. Как отметил в беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, Тихвинская икона на протяжении веков являла чудеса заступничества за русскую землю.

Тихвинская икона Божией Матери в окладе. Фото © Wikipedia / РПЦ

Тихвинская икона Божией Матери в окладе. Фото © Wikipedia / РПЦ

По его словам, её явление в 1383 году близ Тихвина стало знамением особого покровительства Пресвятой Богородицы над северными рубежами Руси. В годы испытаний этот образ всегда укреплял веру народа и помогал одерживать победы над врагами.

Сегодня, когда Россия вновь стоит на защите традиционных ценностей, нам особенно важно обращаться к духовным истокам. Тихвинская икона — это не просто предмет религиозного почитания, а символ непрерывности нашей истории, связующая нить между поколениями.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная»

Сегодня, когда Россия вновь стоит на защите традиционных ценностей, нам особенно важно обращаться к духовным истокам. Тихвинская икона — это не просто предмет религиозного почитания, а символ непрерывности нашей истории, связующая нить между поколениями.
Сегодня, когда Россия вновь стоит на защите традиционных ценностей, нам особенно важно обращаться к духовным истокам. Тихвинская икона — это не просто предмет религиозного почитания, а символ непрерывности нашей истории, связующая нить между поколениями.

Иванов предложил использовать праздничный день для укрепления семейных ценностей, чтобы в каждой православной семье звучала молитва перед образом Божией Матери. Он особо подчеркнул важность приобщения детей к этой традиции, чтобы они с малых лет учились любить и чтить святыни своего народа.

Напомнив о событиях 1941 года, когда Тихвинскую икону перенесли в осаждённый Ленинград для духовной поддержки защитников города, депутат отметил, что этот пример показывает, как истинная вера помогала русскому народу преодолевать испытания.

«Призываю всех верующих посетить в этот день храмы и помолиться о благополучии России. Пусть заступничество Пресвятой Богородицы через её Тихвинский образ хранит нашу страну, укрепляет семьи, дарует мир и согласие. В этом — залог духовного возрождения России и сохранения нашей уникальной цивилизации», — заключил Иванов.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RAW4

Ольга Годуненко
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