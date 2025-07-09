Депутат призвал укрепить семейные ценности в день Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля

9 июля православные верующие отмечают праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери, которая является одной из самых почитаемых святынь русского православия. Как отметил в беседе с Life.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, Тихвинская икона на протяжении веков являла чудеса заступничества за русскую землю.

Тихвинская икона Божией Матери в окладе. Фото © Wikipedia / РПЦ

По его словам, её явление в 1383 году близ Тихвина стало знамением особого покровительства Пресвятой Богородицы над северными рубежами Руси. В годы испытаний этот образ всегда укреплял веру народа и помогал одерживать победы над врагами.

Сегодня, когда Россия вновь стоит на защите традиционных ценностей, нам особенно важно обращаться к духовным истокам. Тихвинская икона — это не просто предмет религиозного почитания, а символ непрерывности нашей истории, связующая нить между поколениями. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная»

Иванов предложил использовать праздничный день для укрепления семейных ценностей, чтобы в каждой православной семье звучала молитва перед образом Божией Матери. Он особо подчеркнул важность приобщения детей к этой традиции, чтобы они с малых лет учились любить и чтить святыни своего народа.

Напомнив о событиях 1941 года, когда Тихвинскую икону перенесли в осаждённый Ленинград для духовной поддержки защитников города, депутат отметил, что этот пример показывает, как истинная вера помогала русскому народу преодолевать испытания.

«Призываю всех верующих посетить в этот день храмы и помолиться о благополучии России. Пусть заступничество Пресвятой Богородицы через её Тихвинский образ хранит нашу страну, укрепляет семьи, дарует мир и согласие. В этом — залог духовного возрождения России и сохранения нашей уникальной цивилизации», — заключил Иванов.