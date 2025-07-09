Аэропорт Шереметьево закрывали на фоне атак украинских беспилотников на Москву

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево. Согласно сообщению представителя Росавиации Артёма Кореняко, меры продлились около получаса.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — написал он в соцсетях.