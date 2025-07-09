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9 июля, 00:21

Аэропорт Шереметьево закрывали на фоне атак украинских беспилотников на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево. Согласно сообщению представителя Росавиации Артёма Кореняко, меры продлились около получаса.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», написал он в соцсетях.

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Напомним, в начале июля в Шереметьево сложилась критическая ситуация. Из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство.

Артём Гапоненко
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