Аэропорт Шереметьево закрывали на фоне атак украинских беспилотников на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Шереметьево. Согласно сообщению представителя Росавиации Артёма Кореняко, меры продлились около получаса.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет», — написал он в соцсетях.
Напомним, в начале июля в Шереметьево сложилась критическая ситуация. Из-за массовых задержек и отмен рейсов (около 100 задержанных и 40 отменённых) уставшие пассажиры вынуждены располагаться прямо на полу, занимая практически всё свободное пространство.