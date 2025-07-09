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9 июля, 00:10

Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Силы противовоздушной обороны ночью 9 июля сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – написал градоначальник в 02:49 по московскому времени.

Позднее Собянин заявил, что расчёты ПВО уничтожили ещё один вражеский дрон, направлявшийся к столице.

По его словам, на месте падения обломков беспилотников ВСУ уже работают специалисты экстренных служб. Дополнительная информация о происшествии и возможных последствиях не приводится.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Курскую область. В результате ударов беспилотников по городскому пляжу погибли три человека, ещё семь получили ранения.

Юния Ларсон
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