Артефакты «принцессы Укока» вернут на Алтай

Во время рабочего визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Республику Алтай глава региона Андрей Турчак обсудил вопрос возвращения археологических находок из знаменитого захоронения «принцессы Укока» на Алтай. Как сообщил он в своих соцсетях, договорённость с Минобрнауки РФ уже достигнута, министерство культуры также поддержало эту инициативу.

Коллекция артефактов, включающая предметы одежды и ювелирные изделия, в настоящее время хранится в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Для их экспонирования в Республике Алтай потребуются специальные витрины и музейное оборудование.

Сама мумия «принцессы Укока» с 2012 года находится в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, где для неё создан специальный зал с воссозданным погребением. Интересно, что мумию демонстрируют посетителям только в определённые дни, соответствующие фазам Луны — с 3 по 15 лунные сутки, которые считаются благоприятными согласно местным традициям.