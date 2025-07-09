Артефакты «принцессы Укока» вернут на Алтай
Мумия «Принцессы Укока». Обложка © ИТАР-ТАСС / Александр Тырышкин
Во время рабочего визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Республику Алтай глава региона Андрей Турчак обсудил вопрос возвращения археологических находок из знаменитого захоронения «принцессы Укока» на Алтай. Как сообщил он в своих соцсетях, договорённость с Минобрнауки РФ уже достигнута, министерство культуры также поддержало эту инициативу.
Коллекция артефактов, включающая предметы одежды и ювелирные изделия, в настоящее время хранится в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Для их экспонирования в Республике Алтай потребуются специальные витрины и музейное оборудование.
Сама мумия «принцессы Укока» с 2012 года находится в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, где для неё создан специальный зал с воссозданным погребением. Интересно, что мумию демонстрируют посетителям только в определённые дни, соответствующие фазам Луны — с 3 по 15 лунные сутки, которые считаются благоприятными согласно местным традициям.
Напомним, что захоронение V-III веков до нашей эры было обнаружено в 1993 году во время раскопок могильника Ак-Алаха на Алтае. Исследования показали, что женщина 28-30 лет, получившая в СМИ имя «принцессы Укока», умерла от рака молочной железы. В прошлом году потомственный шаман Вячеслав Челтуев предупреждал о возможной «мести» принцессы, если её не предать земле до 2025 года.