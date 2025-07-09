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9 июля, 04:10

«Назад не вернутся»: Назначенная Киевом администрация Херсона сбежала из города

Сальдо: Украинская администрация Херсона управляет им дистанционно из Николаева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Администрация Херсона, назначенная киевскими властями, покинула город и теперь управляет им дистанционно из Николаева. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, так называемые херсонские областная и городская военные администрации, а также управления местных Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры, назначенные Киевом, теперь базируются в Николаеве.

«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры – для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому – возможность «попилить» слабо контролируемые финансовые потоки», заявил Сальдо, комментируя ситуацию.

Губернатор также отметил, что часть украинских организаций, ранее действовавших в Херсоне, переехала ещё дальше: суды частично направились в Одессу, структуры соцзащиты и культуры рассеялись по Николаевской области, а некоторые и вовсе перебрались на западную Украину.

«Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твёрдо – назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся», – заключил Сальдо в беседе с РИА «Новости».

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Ранее Life.ru писал, что украинские чиновники боятся приезжать в Херсон, поскольку он превратился в прифронтовой город, где ВСУ размещают военную технику, пункты управления БПЛА и станции РЭБ. Из-за этого украинская администрация Херсона существует только де-юре.

Юния Ларсон
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