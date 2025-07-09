Администрация Херсона, назначенная киевскими властями, покинула город и теперь управляет им дистанционно из Николаева. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, так называемые херсонские областная и городская военные администрации, а также управления местных Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры, назначенные Киевом, теперь базируются в Николаеве.

«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры – для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому – возможность «попилить» слабо контролируемые финансовые потоки», — заявил Сальдо, комментируя ситуацию.

Губернатор также отметил, что часть украинских организаций, ранее действовавших в Херсоне, переехала ещё дальше: суды частично направились в Одессу, структуры соцзащиты и культуры рассеялись по Николаевской области, а некоторые и вовсе перебрались на западную Украину.

«Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины. Могу сказать твёрдо – назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся», – заключил Сальдо в беседе с РИА «Новости».