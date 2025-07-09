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9 июля, 05:24

Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и разбился насмерть

Обложка © МЧС Иркутской области

Обложка © МЧС Иркутской области

Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и погиб. Чтобы достать его тело, спасатели работали семь часов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Видео © Телеграм / МЧС Иркутской области

Трагедия произошла в девяти километрах от посёлка Большие Коты в пади Сенной. 50-летний турист сорвался в обрыв со скалистого мыса Скрипер. При помощи альпинистского снаряжения отряд спасателей спустился за телом погибшего. Его сняли со скалы и доставили на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.

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Ранее сообщалось, что в Мурманской области во время проведения спортивного трейла «Хибины» погибли два участника. Предварительной причиной инцидента стали экстремальные погодные условия.

Андрей Бражников
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