Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и разбился насмерть
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Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и погиб. Чтобы достать его тело, спасатели работали семь часов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Видео © Телеграм / МЧС Иркутской области
Трагедия произошла в девяти километрах от посёлка Большие Коты в пади Сенной. 50-летний турист сорвался в обрыв со скалистого мыса Скрипер. При помощи альпинистского снаряжения отряд спасателей спустился за телом погибшего. Его сняли со скалы и доставили на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области во время проведения спортивного трейла «Хибины» погибли два участника. Предварительной причиной инцидента стали экстремальные погодные условия.