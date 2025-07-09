Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и разбился насмерть

Турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе и погиб. Чтобы достать его тело, спасатели работали семь часов, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Трагедия произошла в девяти километрах от посёлка Большие Коты в пади Сенной. 50-летний турист сорвался в обрыв со скалистого мыса Скрипер. При помощи альпинистского снаряжения отряд спасателей спустился за телом погибшего. Его сняли со скалы и доставили на катере на базу, где передали сотрудникам полиции.