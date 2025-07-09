Абхазский продюсер извинился перед россиянами и признал себя «национальной угрозой»
Директор Фонда кино Абхазии Басария извинился за слова о россиянах
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Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария принёс извинения за свои слова в сторону российских туристов. Соответствующее видео опубликовано на его странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что угрозу для безопасности страны представляют именно подобные провокационные заявления.
Директор Фонда кино Абхазии Басария извинился за свои слова о россиянах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Басария
«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова… Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своём необдуманном поступке. Прошу прощения», — сказал абхазский продюсер.
Он отметил, что Фонд кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии. Это частная организация.
Также высказывания Басарии прокомментировала секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. Она отметила, что подобные заявления не идут на пользу имиджу страны.
«Если мы говорим, что Абхазия — это страна души, то зачем искажать эту суть», — сказала она агентству Sputnik Абхазия.
Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя о российских туристах провокационными. В ведомстве подчеркнули значимость российских туристов для экономики республики и отметили, что именно туроператоры РФ первыми начали продвижение Абхазии за рубежом. Министерство также заверило, что страна остаётся надёжным партнёром Москвы.
Напомним, что директор «Фонда кино» заявил, что дешёвые путёвки представляют угрозу для национальной безопасности страны. Туристы, которые приезжают в Абхазию именно по таким предложениям, не поддерживают местный бизнес. То есть они не посещают рестораны и экскурсии, а фактически изолируются в своих «маленьких анклавах».