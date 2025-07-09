Абхазский продюсер извинился перед россиянами и признал себя «национальной угрозой»

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария принёс извинения за свои слова в сторону российских туристов. Соответствующее видео опубликовано на его странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что угрозу для безопасности страны представляют именно подобные провокационные заявления.

Директор Фонда кино Абхазии Басария извинился за свои слова о россиянах. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Басария

«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова… Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своём необдуманном поступке. Прошу прощения», — сказал абхазский продюсер.

Он отметил, что Фонд кино, который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии. Это частная организация.

Также высказывания Басарии прокомментировала секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. Она отметила, что подобные заявления не идут на пользу имиджу страны.

«Если мы говорим, что Абхазия — это страна души, то зачем искажать эту суть», — сказала она агентству Sputnik Абхазия.