В ходе недавних операций российские баллистические ракеты «Искандер» отлично справлялись с американскими комплексами ПВО Patriot, выводя их из строя. Особое внимание издание уделяет заявлению представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, вводя в заблуждение системы перехвата. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что частые потери комплексов Patriot на украинском фронте, вызванные именно атаками баллистических ракет, вызывают серьёзные сомнения в их устойчивости в условиях интенсивных боевых действий.

MWM также подчеркивает стратегические различия в подходах к использованию ПВО. К примеру, Россия, Китай и КНДР предпочитают наземные зенитные системы, а вот США полагаются на истребители для перехвата воздушных угроз. Именно поэтому в американской армии не так часто встречаются комплексы Patriot.