«Искандеры» навели ужас на Западе уничтожением комплексов ПВО Patriot
MWM: «Искандеры» ВС РФ уничтожили американские комплексы ПВО Patriot
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
В ходе недавних операций российские баллистические ракеты «Искандер» отлично справлялись с американскими комплексами ПВО Patriot, выводя их из строя. Особое внимание издание уделяет заявлению представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, вводя в заблуждение системы перехвата. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
Журнал отмечает, что частые потери комплексов Patriot на украинском фронте, вызванные именно атаками баллистических ракет, вызывают серьёзные сомнения в их устойчивости в условиях интенсивных боевых действий.
MWM также подчеркивает стратегические различия в подходах к использованию ПВО. К примеру, Россия, Китай и КНДР предпочитают наземные зенитные системы, а вот США полагаются на истребители для перехвата воздушных угроз. Именно поэтому в американской армии не так часто встречаются комплексы Patriot.
Журнал подчёркивает, что по тактико-техническим характеристикам новейшая российская система ПВО С-500 превосходит Patriot, хотя одна противоракета последней обходится в три раза дороже.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ разбили две пусковые установки и две радиолокационные станции (РЛС) ЗРК Patriot. Киев испытывает острый дефицит оборонительного вооружения, поэтому Белый дом распорядился выделить Украине ракеты-перехватчики. Правда, щедрости хватило лишь на десять штук.