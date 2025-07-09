В Петербурге студентка собрала на выпускной 7 млн рублей и бесследно исчезла

В Санкт-Петербурге под угрозой срыва оказался выпускной вечер студентов шестого курса Педиатрического университета, запланированный на 12 июля. За несколько дней до мероприятия выяснилось, что собранные на праздник 7 миллионов рублей исчезли вместе с одной из сокурсниц, сообщает «Фонтанка».

Около 400 студентов сдали по 18 тысяч рублей на организацию выпускного. Деньги переводились через ответственных лиц в каждой группе и в конечном итоге были переданы студентке, входившей в инициативную группу по подготовке праздника.

По словам однокурсников, студентка внезапно сообщила о «потере» около 5 миллионов рублей. Сначала она объясняла это техническими проблемами при переводе средств через банкомат, а затем перестала выходить на связь. Родители и студенты обратились в полицию и поставили в известность руководство университета. В настоящее время выпускники в экстренном порядке ищут новое место для проведения праздника, однако из-за крайне сжатых сроков вероятность его успешной организации остаётся под вопросом.