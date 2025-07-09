Резкой смене позиции Трампа по Украине нашлась неожиданная причина
BZ: Успехи ВС России на фронте наносят вред экономическим интересам США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Резкое изменение позиции США в отношении поставок вооружения Украине обусловлено опасениями за американские экономические интересы в связи с успехами российской армии на фронте. По данным Berliner Zeitung, если Москва установит контроль над большим количеством рудников Донбасса, обладающих значительными запасами лития, это нанесёт ущерб экономическим интересам Вашингтона.
«Последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприняты не столько как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события. Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины», — указано в статье.
На данный момент киевские власти настойчиво просят ускорить и увеличить объёмы поставок оружия. Однако сейчас остаётся неясным, будут ли эти поставки осуществлены в принципе.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении предоставить Украине «оборонительное» вооружение, подчеркнув, что Киев «должен иметь возможность защищать себя». Пентагон подтвердил планы администрации Белого дома по поставкам оружия Незалежной.