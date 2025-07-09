Резкое изменение позиции США в отношении поставок вооружения Украине обусловлено опасениями за американские экономические интересы в связи с успехами российской армии на фронте. По данным Berliner Zeitung, если Москва установит контроль над большим количеством рудников Донбасса, обладающих значительными запасами лития, это нанесёт ущерб экономическим интересам Вашингтона.

«Последние заявления Трампа, скорее всего, будут восприняты не столько как фундаментальное изменение курса в политике в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события. Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины», — указано в статье.