«Не встречайтесь и не дружите»: Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни

Популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) умеет заряжать своих поклонников позитивной энергией. Кажется, что артистка никогда не унывает. Всё дело в особом подходе к жизни. Звезда предпочитает не заводить никаких отношений с плохими людьми.

Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни. Видео © Пятый канал

«Никогда не встречайтесь с плохими мужчинами и не дружите с плохими друзьями», — рекомендовал Бьянка в интервью Пятому каналу.

Кроме того, она рассказала, как отдыхает поле работы. Оказалось, что артистка не любит ходить в клубы, а для счастливой жизни ей достаточно обниматься с питомцами и смотреть сериалы.

«Моё любимое времяпрепровождение: прийти домой, обнять всех своих четырёх животных и смотреть сериальчик», — отметила звезда.