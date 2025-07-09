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9 июля, 07:21

«Не встречайтесь и не дружите»: Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни

Певица Бьянка рекомендовала не дружить с плохими друзьями

Бьянка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Бьянка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) умеет заряжать своих поклонников позитивной энергией. Кажется, что артистка никогда не унывает. Всё дело в особом подходе к жизни. Звезда предпочитает не заводить никаких отношений с плохими людьми.

Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни. Видео © Пятый канал

«Никогда не встречайтесь с плохими мужчинами и не дружите с плохими друзьями», — рекомендовал Бьянка в интервью Пятому каналу.

Кроме того, она рассказала, как отдыхает поле работы. Оказалось, что артистка не любит ходить в клубы, а для счастливой жизни ей достаточно обниматься с питомцами и смотреть сериалы.

«Моё любимое времяпрепровождение: прийти домой, обнять всех своих четырёх животных и смотреть сериальчик», — отметила звезда.

«Запомните это богатство»: Бьянка избавится от огромной груди, чтобы было удобно прыгать
«Запомните это богатство»: Бьянка избавится от огромной груди, чтобы было удобно прыгать

Ранее певица Бьянка обвинила российский лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia) в мошенничестве и подала на него в суд. Сотрудничать с компанией артистка начала в 2020 году.

Борис Эльфанд
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