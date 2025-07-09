«Не встречайтесь и не дружите»: Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни
Певица Бьянка рекомендовала не дружить с плохими друзьями
Бьянка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb
Популярная российская певица Бьянка (Татьяна Липницкая) умеет заряжать своих поклонников позитивной энергией. Кажется, что артистка никогда не унывает. Всё дело в особом подходе к жизни. Звезда предпочитает не заводить никаких отношений с плохими людьми.
Бьянка раскрыла секрет счастливой жизни. Видео © Пятый канал
«Никогда не встречайтесь с плохими мужчинами и не дружите с плохими друзьями», — рекомендовал Бьянка в интервью Пятому каналу.
Кроме того, она рассказала, как отдыхает поле работы. Оказалось, что артистка не любит ходить в клубы, а для счастливой жизни ей достаточно обниматься с питомцами и смотреть сериалы.
«Моё любимое времяпрепровождение: прийти домой, обнять всех своих четырёх животных и смотреть сериальчик», — отметила звезда.
Ранее певица Бьянка обвинила российский лейбл звукозаписи Koala Music (бывший Sony Music Russia) в мошенничестве и подала на него в суд. Сотрудничать с компанией артистка начала в 2020 году.