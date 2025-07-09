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9 июля, 08:20

Загадочное ЧП под Петербургом: Муж и жена найдены с пулевыми ранениями, домашние животные зарезаны

Под Выборгом нашли тела супругов с пулевыми ранениями и зарезанных животных

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области обнаружили тела супругов с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщает 78.ru.

Мёртвых мужа и жену нашли в посёлке Лужайка Выборгского района, они находились в траве за домом. Погибшему мужчине было 36 лет, его жене 30. Рядом с телами лежали трупы собаки и кошки. Животные были зарезаны.

Соседи рассказали оперативникам, что видели подозрительного мужчину с ружьём, который говорил, что его жена погибла.

Как уточняет 47channel, с места происшествия были изъяты охотничье ружьё с одной стреляной гильзой в стволе, травматический пистолет, четыре мобильных телефона, планшет и мачете.

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Никита Никонов
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