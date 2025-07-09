Вокалисту группы «Океан Эльзы» Вакарчуку закроют въезд в Россию
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Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук может столкнуться с различными трудностями при пересечении границы России. Всё из-за того, что участники известного коллектива отправляют средства с концертов на помощь Вооружённых силам Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.
Согласно фотографиям, опубликованным в социальных сетях группы, в 2024 году коллектив провёл гастрольный тур по странам Европы.
Ранее стало известно, что запрет на въезд в Россию могут ввести для украинской певицы и телеведущей Ольги Поляковой. Артистка открыто критиковала действия Москвы и демонстрировала поддержку киевского режима. Также она выступала с концертами для украинских бойцов и направляла гуманитарную помощь.