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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 июля, 04:31

«Есть основания»: В Россию могут не пустить певицу Ольгу Полякову

РИА «Новости»: Украинскую певицу Ольгу Полякову могут не пустить в Россию

Ольга Полякова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic

Ольга Полякова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic

Российские власти рассматривают возможность запрета на въезд для украинской певицы и телеведущей Ольги Поляковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил источник.

После начала специальной военной операции (СВО) артистка открыто критиковала действия России и демонстрировала поддержку киевского режима. В частности, она выступала с концертами для украинских военнослужащих и направляла им гуманитарную помощь.

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А ранее в России стало известно о возможном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Журналист Вадим Манукян заявил, что Примадонна появится на статусном фестивале «Новая волна». Адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение артистки.

Тимур Хингеев
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