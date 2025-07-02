«Есть основания»: В Россию могут не пустить певицу Ольгу Полякову

Российские власти рассматривают возможность запрета на въезд для украинской певицы и телеведущей Ольги Поляковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил источник.