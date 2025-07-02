«Есть основания»: В Россию могут не пустить певицу Ольгу Полякову
РИА «Новости»: Украинскую певицу Ольгу Полякову могут не пустить в Россию
Ольга Полякова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic
Российские власти рассматривают возможность запрета на въезд для украинской певицы и телеведущей Ольги Поляковой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил источник.
После начала специальной военной операции (СВО) артистка открыто критиковала действия России и демонстрировала поддержку киевского режима. В частности, она выступала с концертами для украинских военнослужащих и направляла им гуманитарную помощь.
А ранее в России стало известно о возможном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Журналист Вадим Манукян заявил, что Примадонна появится на статусном фестивале «Новая волна». Адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение артистки.